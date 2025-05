Exposition Quel cirque ! – Musée de l’Image Épinal, 28 juin 2025 09:30, Épinal.

Vosges

Musée de l'Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal Vosges

Tarif : 5 EUR

5

Tarif réduit

Date : 2025-06-28

Début : 2025-06-28 09:30:00

Fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-06-28

Approchez m’sieurs dames !

Venez découvrir du 28 juin 2025 au 4 janvier 2026, l’un des arts les plus populaires, les plus impressionnants, les plus amusants le cirque !

Couleurs et lumières éclatantes, musique tonitruante et personnages en costumes chamarrés accueillent un public venu s’émerveiller des prouesses circassiennes.

Les acrobates s’élancent, les animaux font leur entrée sur la piste, ce cercle immuable qui donne son nom au cirque.

Les petits spectateurs ouvrent de grands yeux tandis que les adultes retombent en enfance. Voici le cirque classique et ses multiples numéros conçus pour éblouir, pour faire frissonner et rire. C’est son histoire, de sa naissance au XVIIIe siècle jusqu’à son âge d’or au XIXe siècle, que l’exposition temporaire Quel cirque ! choisit d’explorer en images.Tout public

5 .

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

English :

Step right up, ladies and gentlemen!

From June 28, 2025 to January 4, 2026, come and discover one of the most popular, most impressive and most entertaining of arts: the circus!

Vibrant colors and lights, thunderous music and characters in brightly-colored costumes welcome audiences to marvel at circus prowess.

The acrobats take to the air, the animals enter the ring, the unchanging circle that gives the circus its name.

Little spectators open their eyes wide, while adults fall back into childhood. This is the classic circus, with its many acts designed to dazzle, thrill and delight. This is the story of the circus, from its birth in the 18th century to its golden age in the 19th, which the temporary exhibition « Quel cirque!

German :

Treten Sie näher, meine Damen und Herren!

Entdecken Sie vom 28. Juni 2025 bis zum 4. Januar 2026 eine der beliebtesten, beeindruckendsten und unterhaltsamsten Künste: den Zirkus!

Farben und Lichter, donnernde Musik und Figuren in farbenfrohen Kostümen begrüßen das Publikum, das die Kunststücke der Zirkusartisten bestaunen möchte.

Akrobaten springen, Tiere betreten die Manege, den unveränderlichen Kreis, der dem Zirkus seinen Namen gibt.

Die kleinen Zuschauer machen große Augen, während die Erwachsenen in ihre Kindheit zurückfallen. Dies ist der klassische Zirkus mit seinen zahlreichen Nummern, die zum Staunen, Schaudern und Lachen anregen sollen. Jahrhundert bis zu seinem goldenen Zeitalter im 19. Jahrhundert, die in der Sonderausstellung « Quel cirque!

Italiano :

Fatevi avanti, signore e signori!

Dal 28 giugno 2025 al 4 gennaio 2026, venite a scoprire una delle arti più popolari, più impressionanti e più divertenti: il circo!

Colori e luci vivaci, musiche fragorose e personaggi in costumi colorati accolgono il pubblico venuto a stupirsi delle prodezze del circo.

Gli acrobati si alzano in volo e gli animali entrano nella pista, il cerchio immutabile che dà il nome al circo.

I piccoli spettatori spalancano gli occhi, mentre gli adulti tornano bambini. Questo è il circo classico, con i suoi numerosi numeri progettati per abbagliare, emozionare e deliziare. È la storia del circo, dalla sua nascita nel XVIII secolo alla sua epoca d’oro nel XIX secolo, che la mostra temporanea « Quel cirque! » sceglie di esplorare per immagini.

Espanol :

¡Acérquense, señoras y señores!

Del 28 de junio de 2025 al 4 de enero de 2026, vengan a descubrir una de las artes más populares, más impresionantes y más divertidas: ¡el circo!

Colores y luces brillantes, música atronadora y personajes con trajes de vivos colores dan la bienvenida al público que ha venido a maravillarse con las proezas del circo.

Los acróbatas saltan por los aires y los animales entran en la pista, el círculo inmutable que da nombre al circo.

Los pequeños espectadores abren los ojos de par en par, mientras que los adultos vuelven a la infancia. Este es el circo clásico, con sus numerosos números diseñados para deslumbrar, emocionar y deleitar. Es la historia del circo, desde su nacimiento en el siglo XVIII hasta su edad de oro en el siglo XIX, la que la exposición temporal « Quel cirque! elige explorar en imágenes.

