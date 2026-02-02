EXPOSITION QUENTIN DMR Mauguio

EXPOSITION QUENTIN DMR

Rendez-vous à la Galerie Prévert à Mauguio pour découvrir cette exposition !

Quentin DMR est un artiste qui se définit comme photographe-plasticien , deux termes qui s’opposent et se rejoignent. Il expérimente les images, les découpe, les transforme et invite le regard à se déplacer. Son travail ne cherche pas à détruire l’image ni à reproduire des clichés, mais à en proposer une autre lecture. Ainsi le spectateur est amené à prendre part, à observer, et reconstruire l’image selon sa propre perception.

Exposition du 13 février au 13 mars 2026

Galerie Prévert

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Entrée libre

Rencontre avec l’artiste le dimanche 22 février de 10h30 à 11h30

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Service Culture, Traditions et Patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

English :

Come and see this exhibition at the Galerie Prévert in Mauguio!

