EXPOSITION QUENTIN DMR Mauguio

Rendez-vous à la Galerie Prévert à Mauguio pour découvrir cette exposition !
Quentin DMR est un artiste qui se définit comme photographe-plasticien , deux termes qui s’opposent et se rejoignent. Il expérimente les images, les découpe, les transforme et invite le regard à se déplacer. Son travail ne cherche pas à détruire l’image ni à reproduire des clichés, mais à en proposer une autre lecture. Ainsi le spectateur est amené à prendre part, à observer, et reconstruire l’image selon sa propre perception.
Exposition du 13 février au 13 mars 2026
Galerie Prévert
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Entrée libre
Rencontre avec l’artiste le dimanche 22 février de 10h30 à 11h30
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service Culture, Traditions et Patrimoine
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
English :
Come and see this exhibition at the Galerie Prévert in Mauguio!
