EXPOSITION QU’EST-CE QUE JE FAIS, DE LA PHOTO ? Sète

EXPOSITION QU’EST-CE QUE JE FAIS, DE LA PHOTO ? Sète vendredi 3 octobre 2025.

EXPOSITION QU’EST-CE QUE JE FAIS, DE LA PHOTO ?

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-03

Dans ses œuvres, Sylvie Mir détourne la photographie de son rôle traditionnel pour en faire un matériau vivant.

Dans ses œuvres, Sylvie Mir détourne la photographie de son rôle traditionnel pour en faire un matériau vivant.Découpée, saturée ou recomposée, l’image devient surface d’expérimentation, entre peinture et dessin.Champ et hors-champ s’entrelacent, offrant au spectateur une expérience sensible et libre, où la photographie ne représente plus elle présente. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 07 21 16 77 7leventseleve@gmail.com

English :

In her work, Sylvie Mir turns photography away from its traditional role and turns it into a living material.

German :

In ihren ?uvres verfremdet Sylvie Mir die Fotografie von ihrer traditionellen Rolle und macht sie zu einem lebendigen Material.

Italiano :

Nel suo lavoro, Sylvie Mir allontana la fotografia dal suo ruolo tradizionale e la trasforma in un materiale vivo.

Espanol :

En su obra, Sylvie Mir aparta la fotografía de su papel tradicional y la convierte en un material vivo.

L’événement EXPOSITION QU’EST-CE QUE JE FAIS, DE LA PHOTO ? Sète a été mis à jour le 2025-09-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE