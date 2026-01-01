Exposition Qu’est-ce que tu fouilles ? Chinon

Exposition Qu’est-ce que tu fouilles ?

12 Rue Paul Huet Chinon Indre-et-Loire

Tarif :

Date :

Début : Jeudi 2026-01-27

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-27

Plongez dans le monde fascinant de l’archéologie grâce à l’exposition Qu’est-ce que tu fouilles ? et venez découvrir le métier d’archéologue, les missions quotidiennes et les objets qu’ils peuvent trouver lors de leurs recherches.

Pensée comme une frise chronologique, elle illustre les grandes périodes de l’Histoire en présentant des objets retrouvés sur le territoire du Chinonais lors de précédentes fouilles tels des bijoux, des ustensiles, des outils, des fragments de décors… .

English :

Immerse yourself in the fascinating world of archaeology with the Qu’est-ce que tu fouilles? exhibition, and discover the job of an archaeologist, their daily missions and the objects they can find during their research.

