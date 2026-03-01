Exposition Qu’est ce qu’on mange ? Photographies de Camille Malissen

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-03-30

En avant-première, la Maison de site accueille les photographies de Camille Malissen qui mettent en lumière les productrices et producteurs du Cap Sizun. Elles sont extraites du livre à paraître Qu’est-ce qu’on mange ? qui rassemble les témoignages engagés de celles et ceux qui nous nourrissent. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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English : Exposition Qu’est ce qu’on mange ? Photographies de Camille Malissen

L’événement Exposition Qu’est ce qu’on mange ? Photographies de Camille Malissen Plogoff a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz