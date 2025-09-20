Exposition « Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre

Exposition « Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles » Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles » 20 et 21 septembre Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec l’exposition Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles, la Ville d’Auxerre et le Centre Pompidou vous proposent un voyage dans le temps et l’espace. Partez à la rencontre des différents lieux historiques de l’abbaye de Saint-Germain, et découvrez les travaux d’artistes en écho à la conquête spatiale, à l’histoire géopolitique, ou à leur propre inspiration spirituelle et onirique.

Entre les XVIe et XIXe siècles, de nombreux artistes en quête d’inconnu ont pris part aux grandes expéditions qui ont fait connaître le monde. Les récits de ces explorations participent à la constitution d’histoires de l’humanité. De nos jours, les artistes poursuivent leur quête afin d’expérimenter de nouvelles manières de comprendre notre existence passée, actuelle et future. Explorateurs de leurs temps, ils deviennent tour à tour inventeurs ou cartographes de territoires physiques ou mentaux.

L’exposition présente des œuvres d’art moderne et contemporain d’artistes nationaux et internationaux : Alexander Calder, Maya Deren, Len Lye, Robert Smithson, Laurent Grasso, Kenji Yanobé, Sebastián Díaz Morales, David Renaud, Neal Beggs, Gloria Friedmann, Iván Argote, Boris Orlov, Juliette Agnel, Marwan Rechmaoui, dont les œuvres vous font vivre une nouvelle expérience artistique.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. L’Abbaye Saint-Germain représente un témoignage exceptionnel avec notamment des fresques murales parmi les plus anciennes de France et offre à la visite un ensemble de bâtiments monastiques aux architectures variées. Certains d’entre eux accueillent les collections du musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Auxerre. Une occasion idéale pour remonter le temps et découvrir l’histoire de l’Abbaye et de sa région.

Avec l’exposition _Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles_, la Ville d’Auxerre et le Centre Pompidou vous proposent un voyage dans le temps et l’espace. Partez à la rencontre à…

© Ville d’Auxerre