EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne
Début : 2025-10-27
fin : 2025-11-28
2025-10-27
Et si vous tentiez l’expérience d’une exposition interactive pour vous familiariser au Polar ?
Du 27 octobre au 28 novembre, venez mener l’enquête avec l’exposition interactive Qui a refroidi Lemaure ? . Muni d’une tablette, vous serez embauché en qualité d’inspecteur stagiaire pour résoudre cette intrigue. Une manière originale d’appréhender le polar ! Public adolescent et adulte, sur inscription. 0 .
MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
English :
Why not try an interactive exhibition to familiarize yourself with Polar?
German :
Wie wäre es mit dem Experiment einer interaktiven Ausstellung, um sich mit dem Thema Polar vertraut zu machen?
Italiano :
Perché non provare una mostra interattiva per saperne di più sui thriller?
Espanol :
¿Por qué no visita una exposición interactiva para aprender más sobre thrillers?
