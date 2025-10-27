EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? » Merville

EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? » Merville lundi 27 octobre 2025.

EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? »

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-10-27

Et si vous tentiez l’expérience d’une exposition interactive pour vous familiariser au Polar ?

Du 27 octobre au 28 novembre, venez mener l’enquête avec l’exposition interactive Qui a refroidi Lemaure ? . Muni d’une tablette, vous serez embauché en qualité d’inspecteur stagiaire pour résoudre cette intrigue. Une manière originale d’appréhender le polar ! Public adolescent et adulte, sur inscription. 0 .

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Why not try an interactive exhibition to familiarize yourself with Polar?

German :

Wie wäre es mit dem Experiment einer interaktiven Ausstellung, um sich mit dem Thema Polar vertraut zu machen?

Italiano :

Perché non provare una mostra interattiva per saperne di più sui thriller?

Espanol :

¿Por qué no visita una exposición interactiva para aprender más sobre thrillers?

L’événement EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? » Merville a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE