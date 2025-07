Exposition « Qui est qui ? » Saint-Rome-de-Tarn

Exposition « Qui est qui ? » Saint-Rome-de-Tarn jeudi 24 juillet 2025.

Exposition « Qui est qui ? »

Saint-Rome-de-Tarn Aveyron

Début : 2025-07-24

fin : 2025-08-31

2025-07-24

Les habitants du Viala-du-Tarn sont invités à participer à la réalisation d’une mosaïque des portraits de tous ses habitants, quand ils étaient jeunes !

Et cela vaut pour tous, autant ceux nés sur la commune que ceux récemment arrivés.

Le comité de fête de Ladepeyre, le Jardin des Enclos et le FEP, proposent de réunir ces photos et de les afficher dans la salle d’expo à Ladepeyre

à l’occasion de la fête du village et de la Promenade littéraire et musicale du jardin, le 24 juillet 2025 prochain, et les jours suivants lors du méchoui, et après…

Infos Olivier Degreef 06 80 55 44 94. .

Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 80 55 44 94

English :

The residents of Le Viala-du-Tarn are invited to take part in the creation of a mosaic of portraits of all its inhabitants, when they were young!

This applies to everyone, from those born in the commune to those who have recently arrived.

German :

Die Einwohner von Le Viala-du-Tarn sind eingeladen, sich an der Erstellung eines Mosaiks mit den Porträts aller Einwohner zu beteiligen, als sie noch jung waren!

Und das gilt für alle, sowohl für diejenigen, die in der Gemeinde geboren wurden, als auch für diejenigen, die erst kürzlich zugezogen sind.

Italiano :

Gli abitanti di Le Viala-du-Tarn sono invitati a partecipare alla creazione di un mosaico di ritratti di tutti i suoi abitanti da giovani!

Questo vale per tutti, sia che siano nati nel comune sia che siano arrivati di recente.

Espanol :

Los habitantes de Le Viala-du-Tarn están invitados a participar en la creación de un mosaico de retratos de todos sus habitantes cuando eran jóvenes

Esto se aplica a todos, tanto si han nacido en el municipio como si han llegado recientemente.

