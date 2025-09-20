Exposition « Quitte ou Double » de Brice Dellsperger Troyes

Centre d’art contemporain / Passages Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 12:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-09-20

Né à Cannes en 1972, Brice Dellsperger explore depuis 1995 les codes du cinéma à travers sa série protocolaire Body Double, dans laquelle il reproduit plan par plan des scènes courtes de films emblématiques, empruntées à des réalisateurs tels que Brian De Palma, David Lynch, Paul Verhoeven ou Gus Van Sant. En rejouant ces scènes, l’artiste interroge les normes de représentation imposées par le cinéma hollywoodien, d’auteur, ou plus expérimental, et nous plonge dans une étrangeté quasi surréaliste, où la logique du scénario s’efface au profit d’un jeu troublant de doubles qui se superposent.



Cette exposition reçoit le soutien du dispositif Mieux Produire Mieux Diffuser du Ministère de la Culture.



Une autre exposition de l’artiste, Futurs Intérieurs, est visible jusqu’au 14 décembre 2025 au centre d’art contemporain La Synagogue de Delme.



Un catalogue de l’artiste verra le jour à la fin de l’année 2025 chez Mousse Publishing, grâce au soutien de Mieux Produire Mieux Diffuser, le MRAC Sérignan, la Fondation d’entreprise Ricard, la Fondation Agnès b., et la galerie Air de Paris. .

Centre d’art contemporain / Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

