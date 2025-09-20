Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à la chartreuse de Mélan Chartreuse de Mélan Taninges

Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à la chartreuse de Mélan Chartreuse de Mélan Taninges samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à la chartreuse de Mélan 20 et 21 septembre Chartreuse de Mélan Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château assiégés, chevaliers secourant des princesse en détresse, épidémies de peste, les images convenues sur le Moyen-Âge sont nombreuses et les lieux communs ont la vie dure. Or, de nombreuses découvertes faites ces dernières années par les archéologues offrent un Moyen Âge plus complexe et plus passionnant qu’on ne croyait.

« Quoi de neuf au Moyen Âge ? » brosse un portrait novateur de cette époque qui couvre plus de 1 000 ans. Où l’on apprend que les lunettes et boussoles ont été inventées au Moyen Âge, ou que nous lui devons l’industrie, ou encore l’aménagement du territoire. Retour sur cette ère médiévale qui recèle encore bien des trésors cachés.

Découvrez cette exceptionnelle exposition créée par la Cité des Science et Industrie, en partenariat avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 23 73 http://hautesavoiexperience.fr

Château assiégés, chevaliers secourant des princesse en détresse, épidémies de peste, les images convenues sur le Moyen-Âge sont nombreuses et les lieux communs ont la vie dure. Or, de nombreuses ces…

©Dep 74