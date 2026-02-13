Exposition « Quotidien d’une pandémie, le regard des enfants », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Exposition « Quotidien d’une pandémie, le regard des enfants » 7 – 28 mars Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

La bibliothèque Bordeaux-Lac a le grand plaisir d’accueillir l’exposition « Quotidien d’une pandémie, le regard des enfants », en écho à la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Venez découvrir les témoignages des expériences d’enfants issus de leurs carnets intimes à travers cette singulière exposition, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux.

Entrée libre du 7 au 28 mars, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/index.html »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition autour l’épidémie de Covid-19 Fabrique du citoyen Exposition

© Sciences Po Bordeaux