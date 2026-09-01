Informations pratiques

Marmande

Exposition « Racines parlantes »

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2027-01-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée Albert Marzelles accueille l’exposition « Racines parlantes »

Le Musée Albert Marzelles accueille l’exposition « Racines parlantes », une invitation à explorer les liens entre voix, récits et mémoire à travers l’art contemporain, avec une programmation d’animations et de rendez-vous pour tous les publics. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Exposition « Racines parlantes »

The Albert Marzelles Museum is hosting the exhibition « AB Racines parlantes »

L’événement Exposition « Racines parlantes » Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne