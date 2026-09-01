Exposition « Racines parlantes » Musée Marzelles Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Exposition « Racines parlantes »
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2027-01-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée Albert Marzelles accueille l’exposition « Racines parlantes »
Le Musée Albert Marzelles accueille l’exposition « Racines parlantes », une invitation à explorer les liens entre voix, récits et mémoire à travers l’art contemporain, avec une programmation d’animations et de rendez-vous pour tous les publics. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
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English : Exposition « Racines parlantes »
The Albert Marzelles Museum is hosting the exhibition « AB Racines parlantes »
L’événement Exposition « Racines parlantes » Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne
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