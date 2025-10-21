Exposition Racisme & Antisémitisme en images Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Exposition Racisme & Antisémitisme en images Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Exposition réalisée par le groupe de recherche Achac, en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram. L’exposition démontre comment le racisme s’est construit et véhiculé à travers des images qui ont imprégné les sociétés et leurs imaginaires. Elle décrypte les différentes strates de cette haine de l’ « autre » dans une perspective à la fois historique, culturelle et thématique.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 0240747513 https://fondsdoc.tisse-metisse.org