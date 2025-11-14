Exposition Racisme & Antisémitisme en images Fonds Documentaire Tissé Métisse Nantes

Exposition Racisme & Antisémitisme en images 14 novembre – 12 décembre Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T14:00:00+01:00 – 2025-11-14T17:30:00+01:00

Fin : 2025-12-12T14:00:00+01:00 – 2025-12-12T17:30:00+01:00

Exposition réalisée par le groupe de recherche Achac, en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram.

L’exposition démontre comment le racisme s’est construit et véhiculé à travers des images qui ont imprégné les sociétés et leurs imaginaires. Elle décrypte les différentes strates de cette haine de l’ « autre » dans une perspective à la fois historique, culturelle et thématique.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://fondsdoc.tisse-metisse.org »}, {« type »: « email », « value »: « fondsdoc@tisse-metisse.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240747513 »}]

Exposition