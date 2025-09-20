Exposition « Raconte-moi Neuvy, les écoles : les locaux, les instits, les élèves » Salle des fêtes de Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire

Exposition « Raconte-moi Neuvy, les écoles : les locaux, les instits, les élèves » 20 et 21 septembre Salle des fêtes de Neuvy-sur-Loire Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette exposition retraçant l’histoire des écoles de Neuvy de 1890 à nos jours, avec une présentation de l’école d’autrefois, de l’histoire de l’école de la République et de l’évolution de la mixité à l’école.

Des registres d’appel et des photos de classes seront mis à disposition : les copies de plus de 100 ans de registres et de plus de 100 photos de classe seront consultables.

Vous pourrez également voir une exposition de photos des sorties scolaires et de fêtes des écoles.

Salle des fêtes de Neuvy-sur-Loire Place Alexandrine Semence, 58450 Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 27 87 34 12 La salle des fêtes de Neuvy-sur-Loire était l’ancienne école des filles. Parking équipé de deux bornes de recharges.

© Association Familles rurales Neuvy-sur-Loire