Exposition Raices del Cambio La Rochelle

Exposition Raices del Cambio La Rochelle jeudi 10 juillet 2025.

Exposition Raices del Cambio

La Cav’A’So 29 quai du Gabut La Rochelle Charente-Maritime





Début : 2025-07-10

fin : 2025-09-15

2025-07-10

Rendez-vous pour découvrir ma nouvelle exposition de pouring painting et de courbisme une immersion visuelle autour du changement, du renouveau et du mouvement intérieur — en continuité plus profonde avec l’exposition Metamorphosis.

La Cav’A’So 29 quai du Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 54 98

English : Exhibition Raices del Cambio

Come and discover my new exhibition of pouring painting and curvature: a visual immersion around change, renewal and inner movement? in a deeper continuity with the Metamorphosis exhibition.

German : Ausstellung Raices del Cambio

Treffen Sie sich, um meine neue Ausstellung mit Pouring Painting und Courbisme zu entdecken: eine visuelle Immersion rund um Veränderung, Erneuerung und innere Bewegung ? in tieferer Kontinuität mit der Ausstellung Metamorphosis.

Italiano :

Venite a scoprire la mia nuova mostra di pittura a colata e curvatura: un’immersione visiva nel cambiamento, nel rinnovamento e nel movimento interiore? Una continuazione più profonda della mostra Metamorfosi.

Espanol : Exposicion Raices del Cambio

Venga a descubrir mi nueva exposición de pintura vertida y curvatura: una inmersión visual en el cambio, la renovación y el movimiento interior… una continuación más profunda de la exposición Metamorfosis.

L’événement Exposition Raices del Cambio La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-27 par La Rochelle Tourisme