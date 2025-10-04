Exposition | Raízes Nogent-sur-Oise

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-31

2025-10-04

Du 4 au 31 octobre 2025, venez admirer les œuvres colorées de l’artiste plasticienne Gabriela RIBEIRO à la Médiathèque Robert Schumann de Nogent-sur-Oise, dans le cadre de l’évènement « Destination Brésil ».

Vernissage le Samedi 4 octobre 2025 à 13h

Profil Instagram de l’artiste: Gabriela.creations

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

Mardi -jeudi et vendredi: 14h-19h

Mercredi: 10h-19h

Samedi: 10h-18h

Renseignements au 03 44 66 60 44 ou mediatheque@nogentsuroise.fr

Allez-y en bus avec la ligne B arrêt « Médiathèque », ligne C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » ou les lignes interurbaines. 0 .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

