Exposition Rando au royaume des cimes Médiathèque Bignan

Exposition Rando au royaume des cimes

Venez découvrir de magnifiques paysages de montagnes à travers l’objectif de Robert MORICE.

Après une première exposition remarquée consacrée aux champignons en octobre dernier, le photographe revient en 2026 pour nous faire voyager au cœur des reliefs montagneux.

Ses photographies capturent la grandeur, la lumière et la poésie des montagnes, invitant le visiteur à une immersion visuelle entre nature sauvage et instants suspendus. Une exposition à ne pas manquer pour les amateurs de photographie et de grands espaces.. .

Médiathèque 1, rue de la Résistance Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 24 41

