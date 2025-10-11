Exposition Raon l’Etape, les années 50 Rue Jules Ferry Raon-l’Étape

Exposition Raon l’Etape, les années 50 Rue Jules Ferry Raon-l’Étape samedi 11 octobre 2025.

Exposition Raon l’Etape, les années 50

Rue Jules Ferry Espace Emile Gallé Raon-l’Étape Vosges

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-10-11 14:30:00

2025-11-02 18:30:00

2025-10-11

Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul a choisi d’évoquer les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre Mondiale, depuis la fusion des deux communes de Raon l’Etape en 1947 jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie en 1962. Pour Raon, c’est d’abord la période de la reconstruction et du Baby Boom, celle aussi de la fin du petit train de la Vallée et de la création de la Fête de la Forêt . Pour les Raonnais comme pour tous les français, c’est la découverte du progrès qui révolutionne peu à peu la vie quotidienne dans l’équipement de la maison, du réfrigérateur à la télévision, dans l’alimentation, avec l’émergence d’une multitude de marques, …

En partenariat avec les ART, le cercle d’histoire vous propose de découvrir 3 films emblématiques de cette période Chantons sous la pluie de Stanley Donen, Mon oncle de Jacques Tati et Touchez pas au grisbi de Jacques Becker.Tout public

Rue Jules Ferry Espace Emile Gallé Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67

English :

The Cercle d’Histoire Louis Sadoul has chosen to evoke the years following the end of the Second World War, from the merger of the two communes of Raon l’Etape in 1947 to the end of the Algerian War in 1962. For Raon, this was the period of reconstruction and the Baby Boom, as well as the end of the Little Train of the Valley and the creation of the Fête de la Forêt . For the Raonnais, as for all French people, it was the discovery of progress that gradually revolutionized daily life: in household equipment, from refrigerators to televisions, in food, with the emergence of a multitude of brands, etc.

In partnership with ART, the Cercle d’Histoire invites you to discover 3 films emblematic of this period: Stanley Donen’s Chantons sous la pluie , Jacques Tati’s Mon oncle and Jacques Becker’s Touchez pas au grisbi .

German :

Der Cercle d’Histoire Louis Sadoul hat sich entschieden, die Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu beleuchten, von der Fusion der beiden Gemeinden von Raon l’Etape im Jahr 1947 bis zum Ende des Algerienkriegs 1962. Für Raon war es zunächst die Zeit des Wiederaufbaus und des Babybooms, aber auch die Zeit des Endes des Petit train de la Vallée und der Gründung des Fête de la Forêt (Waldfest). Für die Bewohner von Raonnais wie für alle Franzosen war es die Entdeckung des Fortschritts, der nach und nach das tägliche Leben revolutionierte: bei der Ausstattung des Hauses, vom Kühlschrank bis zum Fernseher, bei der Ernährung, mit dem Aufkommen einer Vielzahl von Marken, …

In Partnerschaft mit den ART schlägt Ihnen der Geschichtskreis vor, drei emblematische Filme aus dieser Zeit zu entdecken: Chantons sous la pluie von Stanley Donen, Mon oncle von Jacques Tati und Touchez pas au grisbi von Jacques Becker.

Italiano :

Il Cercle d’Histoire Louis Sadoul ha scelto di concentrarsi sugli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dalla fusione dei due comuni di Raon l’Etape nel 1947 alla fine della guerra d’Algeria nel 1962. Per Raon, questo è stato il periodo della ricostruzione e del Baby Boom, nonché la fine del Trenino della Valle e la creazione della Festa della foresta . Per i raionesi, come per tutti i francesi, fu la scoperta del progresso che rivoluzionò gradualmente la vita quotidiana: negli elettrodomestici, dal frigorifero alla televisione, nell’alimentazione, con la nascita di una moltitudine di marchi, ecc.

In collaborazione con ART, il Cercle d’Histoire vi invita a scoprire 3 film emblematici di questo periodo: Chantons sous la pluie di Stanley Donen, Mon oncle di Jacques Tati e Touchez pas au grisbi di Jacques Becker.

Espanol :

El Círculo de Historia Louis Sadoul ha decidido centrarse en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, desde la fusión de los dos municipios de Raon l’Etape en 1947 hasta el final de la Guerra de Argelia en 1962. Para Raon, fue el periodo de la reconstrucción y del Baby Boom, así como el final del Trencito del Valle y la creación del Festival del Bosque . Para los raoneses, como para todos los franceses, fue el descubrimiento del progreso que revolucionaba poco a poco la vida cotidiana: en el equipamiento del hogar, del frigorífico a la televisión, en la alimentación, con la aparición de multitud de marcas, etc.

En colaboración con ART, el Círculo de Historia le invita a descubrir 3 películas emblemáticas de este periodo: Chantons sous la pluie de Stanley Donen, Mon oncle de Jacques Tati y Touchez pas au grisbi de Jacques Becker.

