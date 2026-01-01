Exposition Raphaël Douguet Au-dessus des Halles Audierne
samedi 17 janvier 2026.
Exposition Raphaël Douguet
Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-01-17
mercredi 10h30/12h30
vendredi 17/19h
samedi 10h/13h
Présence de l’artiste samedi 10h30 13h et dimanche 14h-17h .
Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne 29770 Finistère Bretagne
English : Exposition Raphaël Douguet
