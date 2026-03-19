Exposition Razgrad Châlons Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Exposition Razgrad Châlons

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 13:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Tout public

Exposition Razgrad Châlons, 33 années de jumelage entre Razgrad et Châlons-en-Champagne.

Une exposition de photographies pour mettre en avant le lien entre les 2 villes, Razgrad en Bulagarie, et Châlons-en-Champagne. .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

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English : Exposition Razgrad Châlons

L’événement Exposition Razgrad Châlons Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne