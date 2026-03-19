Exposition Razgrad Châlons Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Exposition Razgrad Châlons Office de Tourisme Châlons-en-Champagne mardi 14 avril 2026.
Exposition Razgrad Châlons
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 13:30:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Tout public
Exposition Razgrad Châlons, 33 années de jumelage entre Razgrad et Châlons-en-Champagne.
Une exposition de photographies pour mettre en avant le lien entre les 2 villes, Razgrad en Bulagarie, et Châlons-en-Champagne. .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
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English : Exposition Razgrad Châlons
L’événement Exposition Razgrad Châlons Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne