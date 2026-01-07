Exposition RÉ.M.I. RETROGAMING MUSEUM INITIATIVE Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Exposition RÉ.M.I. RETROGAMING MUSEUM INITIATIVE

Château d’Ancy-le-Franc 18 Place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc Yonne

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-02-07 2026-04-04

À partir du 7 février et jusqu’au 17 mai 2026, le château d’Ancy-le-Franc vous invite à un voyage ludique et rétro à travers l’histoire du jeu vidéo. Cette exposition unique propose une immersion totale dans l’univers du Rétro Gaming, à travers une collection privée exceptionnelle consoles emblématiques, jeux cultes, bornes d’arcade et goodies rares.

Entre patrimoine, pop culture et plaisir du jeu, l’exposition promet un moment convivial, familial et intergénérationnel, pour revivre les classiques de votre enfance dans le cadre prestigieux du château d’Ancy-le-Franc. .

