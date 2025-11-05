EXPOSITION Re-Naissance de Christian Etié Médiathèque Fontenay-le-Comte

EXPOSITION Re-Naissance de Christian Etié

Médiathèque 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-28

2025-11-05

Émerveillez-vous en plongeant dans l’univers de l’artiste Christian Etié

La médiathèque Jim-Dandurand a le plaisir de vous faire découvrir le travail de Christian Etié.

Christian Etié est juriste de formation, mais aux souples et ténébreuses humeurs de l’interprétation des lois, dont les rigueurs ne sont souvent appliquées que contre les victimes, il a trouvé le besoin de se tourner vers une autre expression, celle du mode pictural.

L’artiste, dans son langage, va livrer au regard des autres ses sensations intimes, un monde aussi vaste que l’individu, que ses expériences, dont sont issues ses réflexions et que couvre son sens de l’esthétique.

Entrée gratuite .

Médiathèque 22 rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98 mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Marvel at the world of artist Christian Etié

German :

Staunen Sie, wenn Sie in die Welt des Künstlers Christian Etié eintauchen

Italiano :

Ammirate il mondo dell’artista Christian Etié

Espanol :

Maravíllese con el mundo del artista Christian Etié

