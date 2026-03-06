Exposition réalisations Saujon Accueil rue carnot Saujon
Exposition réalisations Saujon Accueil rue carnot Saujon samedi 6 juin 2026.
Exposition réalisations Saujon Accueil
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L Association Saujon Accueil organise le 6 et le 7 juin 2026, à la salle Carnot une exposition des différentes réalisations porcelaines, cartonnages, peintures (différentes techniques couture, patchworks tricots…).
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saujon.accueil@orange.fr
English :
On June 6 and 7, 2026, the Saujon Accueil Association is organizing an exhibition of its various creations at the Salle Carnot: porcelain, cardboard, paintings (various sewing techniques, patchworks, knitwear, etc.).
