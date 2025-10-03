Exposition Réalitées Altérées au Parc André Citroën Serre de l’Orangerie du Parc André Citroën Paris

Exposition Réalitées Altérées au Parc André Citroën Serre de l’Orangerie du Parc André Citroën Paris vendredi 3 octobre 2025.

Du 3 au 12 octobre, Le Déstructuralisme Figuratif s’impose à Paris avec son grand salon 2025 : « Réalités Altérés ». 120 artistes sont à découvrir pour un voyage au cœur des identités multiples sous les hauteurs lumineuses de la Serre de l’Orangerie du Parc André Citroën.

Le Déstructuralisme Figuratif, porté par le collectif artistique DF Art Project lancé en 1999, s’affirme désormais comme une mouvement artistique reconnu. En partenariat avec la mairie de Paris, le collectif propose cette année son grand salon annuel « Réalités Altérées », qui se tiendra du vendredi 3 au dimanche 12 octobre 2025 à la Serre de l’Orangerie, Parc André Citroën (15ᵉ arrondissement). Le vernissage est prévu le vendredi 4 octobre de 18h à 21h.

120 artistes seront réunis pour repousser les limites de la perception visuelle et inviter le public à questionner les représentations conventionnelles de la réalité et de l’identité. Les œuvres présentées joueront sur la frontière mouvante entre réel et imaginaire, entre construction et déconstruction.

À travers des médiums variés – peinture, photographie, sculpture, installation – les artistes explorent la complexité de l’identité humaine. Ils proposent une interprétation personnelle de la déconstruction de l’identité, où les perspectives se transforment, où les frontières s’effacent, révélant un visage pluriel et en constante mutation de l’être.

Cette édition 2025 déploie une richesse de thématiques :

. Entités non humaines,

. Visages en résonance,

. Silhouettes évanescentes,

. Sérénades des corps,

. Courbures de l’existence,

. Mosaïques d’identités,

. Visions primitives et réinventées… Autant de pistes sensibles et conceptuelles qui nourrissent un salon devenu incontournable dans le paysage artistique contemporain.

« Réalités Altérées est une expérience immersive et réflexive, une invitation à élargir notre compréhension de l’environnement et à aiguiser notre regard face aux illusions et aux certitudes fragiles de notre monde contemporain » affirme Ronnie Jiang, artiste plasticienne co-fondatrice du mouvement Déstructuralisme Figuratif.

Consultez le catalogue

Invité d’honneur : Muhammad Yakin

Artistes exposants :

Abel / AMARAL Maria / AMOSSÉ Françoise / Annaelle / Arélec / art-now / ASSAËL Frédérique / BAL Eugénie / BAL -ZAHONERO Juliette / BARAN Claudie / Bozoc / BOZZIA Murielle / BRUNATI Jean-Louis / BRUNETON Dominique / CALMON Christian / CeDo / CHAMBON Gilles / CHIRAT Isabeau / CHOQUET Jean-Loup / CONVENANT Daniel / CORNOU Laurence / COUGOULAT-BREITEL Véronique / Courphi / COW David / D’ORSAY Bérengère / DE L’ELFE Jean / Dede / DESCAMPS Harmony / DETURCK Tine / DÈVE Dominique / E.H. / ENGELMARIE Sophie / FAIVRE Daniel / FEUILLOLEY Myriam / FINKELSTEIN Karen / FOLLIE Robert /FUENTEALBA BALDINI Carolina / GAIS Dominique / GERSBERG Eduardo / GLASS Corinne / GO Julia / GOUVION Sophie / GRADUEL Sarah / Grandgi / GUICHETEAU Patrick / GUIONET Jean-Yves / H.Batista / HALE Chris / HAUSER-PELLERIN Anna / HOGARTH LAFAYE Delphine / HUET Evelyne / HULOUX Coline / HUYNH Cam Linh / Imbert.D Laurence / JACQUELIN Éric / JIANG Ronnie / Jifie / JIMÉNEZ BRUNEL Ivan / JONVILLE Catherine / K. Edwige / Kahem / KIJEK Yasmina / KUBASIK Alexandre / LAMANDÉ Sylvie / LANGEVIN-KJL Karine / LAVIE Antoni / LAZZARI Marie-Fa / LBDEB / Le Capricieux Photographe / LE ROUX Didier / Liza-Maria / LOOMIS Mikhail / Marick / MASSALVE Brigitte / MASSET Nathalie / Métranve / MILETA Danilo / MIZ / MODEBADZE Hélène / MODONPOUR Mehnoush / MONTANGE Jean-Paul / MÜLLER Ani / NASSERI-KADJAR Fathy / Neb / NICOD Laurence / OLARTE Oscar / PEYRACHE Jean-Pierre / RAINAUT Franck / RAMSBACHER Audrey / RENARD Elise / Renaud Arrighi, dit : Reno / RICHARD Michel / ROBILLARD-PUVINEL Chantal / ROBIN Ludovic / ROUSSEL Marthe / ROYER Jérôme / SAMAMA Frédérique / Sarang Porcelaine / Sariamisora / SCHOTT Valérie / SEGALAS Rémi / SENGA Agnès / Sido / SIZARET Nathalie / SLM / SOPHAN DE CUADRA Monira / STEIN Anna / STRAUBHAAR Elisabeth / THIBAUD Claude A. / THOMAS Anca Szönyi / TIBLE Jean-Michel / TILLY Lawrence / TRUCHOT Virginie / TURPIN Flore / Turzo / VANPARYS Lorna / VICIVACIVUCI / Z. Christian / ZOKA Négar

120 artistes redessinent le réel au Parc André Citroën du 3 au 12 octobre.

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Serre de l’Orangerie du Parc André Citroën 2 rue de la Montagne de la fage 75015 Paris

https://df-artproject.com +33954462739 contact@df-artproject.com https://www.facebook.com/DestructuralismFigurative https://www.facebook.com/DestructuralismFigurative