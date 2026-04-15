Exposition Rebecca Maeder Mémoires Minérales Lieu-dit Bois Dernier Cormatin
Exposition Rebecca Maeder Mémoires Minérales Lieu-dit Bois Dernier Cormatin vendredi 1 mai 2026.
Cormatin
Exposition Rebecca Maeder Mémoires Minérales
Lieu-dit Bois Dernier Galerie Les Communs Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Mémoires minérales sortie de résidence à St-Quentin-la-Poterie
Lors de sa résidence à St-Quentin-la-Poterie en hiver 2025/26, elle a découvert des gisements d’argile dans une carrière.
Utilisé pour reproduire ou compléter les blocs d’argile prélevés, le plâtre comble les vides, complète les formes, dialogue en tant qu’élément reproductible.
Il complète ces blocs de terre figés dans leur métamorphose et reflète ainsi les mémoires de la terre.
Vernissage le 1er mai à 18h.
Rencontres avec le public les samedis 30 mai et 13 juin à 17h .
Lieu-dit Bois Dernier Galerie Les Communs Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 98 94 lescommuns.ceramique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Rebecca Maeder Mémoires Minérales
L’événement Exposition Rebecca Maeder Mémoires Minérales Cormatin a été mis à jour le 2026-04-15 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Cormatin (Saône-et-Loire)
- Boucle 10 Boucle des églises romanes Cormatin Saône-et-Loire 1 mai 2026
- CycloRoute71 Etape 2 de Cormatin à Tournus Cormatin Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Patrimoine et paysages de la vallée de la Grosne Cormatin Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Boucle 10 bis Boucle des églises romanes Cormatin Saône-et-Loire 1 mai 2026