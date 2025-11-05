Exposition Rebirth par Boris Kroupin TARBES Tarbes

Exposition Rebirth par Boris Kroupin

TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-05

Diplômé d’Arts plastiques à l’université Paul Valéry de Montpellier, ce natif de l’Hérault récemment installé dans les Hautes-Pyrénées, présente cette exposition comme une renaissance (Rebirth), après quelques années, sans avoir exposé ses productions plastiques…

Boris Kroupin propose un travail plastique qui met en scène, au travers de symboles et de figurations, un enchevêtrement de lignes, d’espaces et de formes.

La thématique de fond, s’articule dans le fonctionnement de sa pensée, la fabrication de ses rêves…

Il puise son inspiration dans le cinéma, l’histoire, la mythologie, l’histoire de l’art et dans l’ensemble des images qu’enregistre son oeil de manière inconsciente.

La philosophie ainsi que la religion s’immiscent dans sa mythologie personnelle.

L’impact visuel volontairement troublant avec les jeux de perspective et de points de vues, proche des images de nos rêves nocturnes, amène l’esprit à se libérer de sa lutte perpétuelle contre les obstacles d espace-temps.

Quand les limites du contrôle de la réalité et le conditionnement se délitent, c’est l’imagination et la capacité de rêver qui trouvent un second souffle pour s’exprimer sur la toile.

.

English :

A graduate in Plastic Arts from the Université Paul Valéry in Montpellier, this native of the Hérault recently settled in the Hautes-Pyrénées, and presents this exhibition as a rebirth, after several years without exhibiting his plastic productions?

Boris Kroupin?s visual work uses symbols and figurations to present a tangle of lines, spaces and shapes.

The underlying theme is the workings of his mind, the making of his dreams?

He draws his inspiration from cinema, history, mythology, art history and all the images his eye unconsciously records.

Philosophy and religion also play a part in his personal mythology.

The deliberately disturbing visual impact, with its play on perspective and point of view, akin to the images of our nocturnal dreams, leads the mind to free itself from its perpetual struggle against the obstacles of space and time.

When the limits of reality control and conditioning break down, imagination and the ability to dream find a new lease of life to express themselves on canvas.

German :

Der gebürtige Hérault, der an der Universität Paul Valéry in Montpellier Kunst studiert hat und seit kurzem in den Hautes-Pyrénées lebt, präsentiert diese Ausstellung als eine Wiedergeburt (Rebirth), nachdem er einige Jahre lang seine Werke nicht ausgestellt hat

Boris Kroupins plastische Arbeiten zeigen ein Geflecht aus Linien, Räumen und Formen, das durch Symbole und Figurationen in Szene gesetzt wird.

Das Grundthema ist die Funktionsweise seines Denkens und die Herstellung seiner Träume

Er schöpft seine Inspiration aus dem Kino, der Geschichte, der Mythologie, der Kunstgeschichte und aus der Gesamtheit der Bilder, die sein Auge auf unbewusste Weise aufnimmt.

Die Philosophie und die Religion sind Teil seiner persönlichen Mythologie.

Die bewusst verwirrende visuelle Wirkung mit dem Spiel von Perspektiven und Blickwinkeln, die den Bildern unserer nächtlichen Träume ähnelt, bringt den Geist dazu, sich von seinem ständigen Kampf gegen die Hindernisse von Raum und Zeit zu befreien.

Wenn die Grenzen der Realitätskontrolle und der Konditionierung zerfallen, ist es die Vorstellungskraft und die Fähigkeit zu träumen, die einen zweiten Atemzug nehmen, um sich auf der Leinwand auszudrücken.

Italiano :

Laureato in Arti Visive all’Università Paul Valéry di Montpellier, questo artista originario della regione dell’Hérault e recentemente trasferitosi negli Hautes-Pyrénées presenta questa mostra come una rinascita dopo diversi anni di assenza di esposizioni

Il lavoro visivo di Boris Kroupin utilizza simboli e figurazioni per presentare un groviglio di linee, spazi e forme.

Il tema di fondo è il funzionamento della sua mente, la realizzazione dei suoi sogni?

Si ispira al cinema, alla storia, alla mitologia, alla storia dell’arte e a tutte le immagini che il suo occhio registra inconsciamente.

Anche la filosofia e la religione hanno un ruolo nella sua mitologia personale.

L’impatto visivo volutamente inquietante, con il suo gioco di prospettive e punti di vista, è simile alle immagini dei nostri sogni notturni, che portano la mente a liberarsi dalla sua perenne lotta contro gli ostacoli dello spazio e del tempo.

Quando i limiti del controllo e del condizionamento della realtà vengono meno, sono l’immaginazione e la capacità di sognare a trovare una nuova vita per esprimersi sulla tela.

Espanol :

Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, este nativo de la región del Hérault que se ha trasladado recientemente a los Altos Pirineos presenta esta exposición como un renacimiento tras varios años sin exponer su obra..

La obra visual de Boris Kroupin utiliza símbolos y figuraciones para presentar una maraña de líneas, espacios y formas.

El tema subyacente es el funcionamiento de su mente, la fabricación de sus sueños?

Se inspira en el cine, la historia, la mitología, la historia del arte y todas las imágenes que su ojo registra inconscientemente.

La filosofía y la religión también forman parte de su mitología personal.

El impacto visual deliberadamente perturbador, con su juego de perspectivas y puntos de vista, se asemeja a las imágenes de nuestros sueños nocturnos, llevando a la mente a liberarse de su perpetua lucha contra los obstáculos del espacio y el tiempo.

Cuando los límites del control y el condicionamiento de la realidad se derrumban, son la imaginación y la capacidad de soñar las que encuentran un nuevo aliento para expresarse sobre el lienzo.

