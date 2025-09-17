Exposition « Recife » de Cécile Genest Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

Exposition « Recife » de Cécile Genest Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire mercredi 17 septembre 2025.

Exposition « Recife » de Cécile Genest

Rue du Grenier à Sel Maiosn Julien Gracq Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-29 2025-10-31

Découvrez le travail de la photographe Cécile Genest, qui capture nos paysages entre démarche documentaire et approche poétique !

À quoi ressemblaient les terres en ces temps troublés ? De nos jours, où chercher la trace de cette genèse terrestre ? Dans Recife, chapitre ligérien de la série À nos terres troubles, Cécile Genest soulève ces questions sous la forme d’un conte photographique ancré dans nos sols.

En photographiant les composantes de la biodiversité sur les rives de la Loire et de son bassin versant, Cécile Genest part à la recherche de l’histoire évolutive de la botanique et dresse une ode au vivant de nos haies, rives, mares, broussailles, forêts ou murs végétaux. Elle reproduit en parallèle des images de végétaux fossiles, questionnant ainsi l’épaisseur du temps dans le sensible qui nous entoure, qu’il soit périssable ou pérenne.

Le lit du fleuve et de ses affluents, invisible mais présent de manière sourde, laisse place à un herbier contemporain, où le portrait d’une île mystérieuse émerge parfois.

La roche et la force du vivant s’entremêlent à l’image des eaux douces et salées de l’estuaire.Les parcelles d’herbacées à même le récif se transforment en terre tropicale, prétexte à divers fantasmes du paysage sauvage et originel.

Exposition présentée dans le cadre de la Saison photographique 2025 La Loire, un espace sensible, proposée par la Département de Maine-et-Loire (Conservation départementale du patrimoine), en partenariat avec la Maison Julien Gracq, et avec la collaboration du Muséum d’histoire naturelle de Nantes. .

Rue du Grenier à Sel Maiosn Julien Gracq Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

English :

Discover the work of photographer Cécile Genest, who captures our landscapes with both a documentary and poetic approach!

German :

Entdecken Sie die Arbeit der Fotografin Cécile Genest, die unsere Landschaften zwischen dokumentarischem Vorgehen und poetischem Ansatz einfängt!

Italiano :

Scoprite il lavoro della fotografa Cécile Genest, che cattura i nostri paesaggi con un approccio sia documentario che poetico!

Espanol :

Descubra la obra de la fotógrafa Cécile Genest, que capta nuestros paisajes con un enfoque a la vez documental y poético

