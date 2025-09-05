[Exposition] Récits d’écologie urbaine Halle des sports Langevin-Wallon Rosny-sous-Bois

[Exposition] Récits d’écologie urbaine Halle des sports Langevin-Wallon Rosny-sous-Bois vendredi 5 septembre 2025.

Culture passée, présente et future des arbres fruitiers, réflexion autour d’une alimentation et d’une agriculture urbaine justes, des imaginaires du jardin du futur… Venez célébrer et partager vos rêves de villes nourricières !

Vendredi 05.09

19h : OUVERTURE DE L’EXPOSITION

Buffet avec les fruits du verger et des légumes.

RSVP : zera93.contact@gmail.com

Samedi 06.09

14h30 : VISITE THEMATIQUE

Une découverte de l’exposition entre esthétique et agriculture urbaine.

16h30-18h : ATELIER – SORBET COCO

Viens fabriquer un sorbet coco glacé et maison. Rafraichissement garanti!

À partir de 15h : LE TAROT DE ROSNY

Tire tes cartes et plonge dans les multivers de la ville.

Dimanche 07.09

14h-16h : PRESSAGE DES POMMES

Tourne la manivelle et presse ton propre jus 100% Marnaudes.

À partir de 15h : LE TAROT DE ROSNY

Tire tes cartes et plonge dans les multivers de la ville.

15h-17h : L ’ELIXIR DES MARNAUDES

Créons ensemble la boisson du quartier : un élixir à base de pommes. 15 personnes – à partir de 7 ans / réservations : zera93.contact@gmail.com

Samedi 13.09

14h30 : VISITE THEMATIQUE

Des fruits de luxe à Rosny

16h30-18h : ATELIER – SORBET COCO

(Re)plonge dans la fraîcheur, il fait encore chaud !

Dimanche 14.09

A partir de 15h : LE TAROT DE ROSNY

Tire tes cartes et plonge dans les multivers de la ville

15h-17h : IMPRESSION TEXTILE

Pour finir le week-end en beauté, ramène un t-shirt blanc et crée ton tshirt

INFORMATIONS

Recherche menée par l’association ZéRA dans le cadre de FAIRE Paris

Dates : du 6 au 14 septembre 2025

Adresse : Halle des sports Langevin-Wallon, 8 rue Conrad Adenauer, Rosny-sous-Bois

Accès : RER E – Rosny-Bois-Perrier / Métro 11 – Rosny-Bois-Perrier

L’association ZéRA, soutenue par le Pavillon de l’Arsenal, a le plaisir de présenter une exposition retraçant deux ans de recherches et d’actions autour de l’accès à la terre et d’une écologie urbaine ancrée en périphérie, menées par l’association ZéRA.

Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-05T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T10:00:00+02:00_2025-09-06T19:00:00+02:00;2025-09-07T10:00:00+02:00_2025-09-07T19:00:00+02:00;2025-09-08T10:00:00+02:00_2025-09-08T19:00:00+02:00;2025-09-09T10:00:00+02:00_2025-09-09T19:00:00+02:00;2025-09-10T10:00:00+02:00_2025-09-10T19:00:00+02:00;2025-09-11T10:00:00+02:00_2025-09-11T19:00:00+02:00;2025-09-12T10:00:00+02:00_2025-09-12T19:00:00+02:00;2025-09-13T10:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00;2025-09-14T10:00:00+02:00_2025-09-14T19:00:00+02:00

Halle des sports Langevin-Wallon 8 rue Conrad Adenauer 93110 Rosny-sous-Bois

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/13223-recits-decologie-urbaine.html infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal