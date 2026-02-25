Exposition Récits d’une métamorphose Rue du Collège Eu

Exposition Récits d’une métamorphose

Rue du Collège Chapelle du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-03-06

Exposition des œuvres de Laurent Martin.

Exposition visible du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Dimanche et jours fériés de 14h à 18h. .

Rue du Collège Chapelle du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Récits d’une métamorphose

L’événement Exposition Récits d’une métamorphose Eu a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers