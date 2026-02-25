Exposition Récits d’une métamorphose Rue du Collège Eu
Exposition Récits d’une métamorphose
Rue du Collège Chapelle du Collège Eu Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06
fin : 2026-04-19
2026-03-06
Exposition des œuvres de Laurent Martin.
Exposition visible du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h. .
