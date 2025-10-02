EXPOSITION » Reconnexion au Vivant « de 8 artistes peintres et sculpteurs Casino Grand Cercle Aix-les-Bains
EXPOSITION » Reconnexion au Vivant « de 8 artistes peintres et sculpteurs
Casino Grand Cercle 300 rue du Casino Aix-les-Bains Savoie
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-08
2025-10-02
Exposition collective d’art réunissant 8 artistes peintres et sculpteurs, dont Frédéric Lanoir, sculpteur renommé au grand talent.
Casino Grand Cercle 300 rue du Casino Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 76 03 65 vyardin@gmail.com
Group art exhibition featuring 8 painters and sculptors, including Frédéric Lanoir, a renowned sculptor of great talent.
Kollektive Kunstausstellung mit 8 Malern und Bildhauern, darunter Frédéric Lanoir, ein bekannter Bildhauer mit großem Talent.
Mostra d’arte collettiva con 8 pittori e scultori, tra cui Frédéric Lanoir, scultore di grande talento.
Exposición colectiva de 8 pintores y escultores, entre ellos Frédéric Lanoir, escultor de gran talento.
