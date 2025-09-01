Exposition reconstitution d’un appartement du XVIIIème siècle Hôtel Abbatial Lunéville

Hôtel Abbatial 1 Place Saint Remy Lunéville

Vendredi 2025-09-01 14:00:00

2025-10-17 18:00:00

2025-09-01 2025-10-18 2025-11-04 2025-12-20

Vous pourrez découvrir à l’étage, un appartement du XVIIIe siècle de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie de province, avec mobiliers et objets d’art est reconstitué. Un esprit period room , c’est-à-dire la restitution d’un intérieur au plus juste d’une époque. Cette atmosphère et cette disposition ont été travaillées, du papier peint aux tableaux, des objets décoratifs aux lustres. Parmi les pièces dans lesquelles le visiteur peut plonger dans l’histoire une salle à manger, un espace des arts du café/thé/chocolat, une chambre à l’alcôve avec cabinet de toilette, un salon des dames, un cabinet de porcelaine, un bureau et son cabinet de curiosité, un salon des Habsbourg Lorraine… Entrée 3 €.Tout public

Hôtel Abbatial 1 Place Saint Remy Lunéville 54300

English:

Upstairs, you’ll discover an 18th-century provincial aristocratic or upper middle-class apartment, complete with furniture and objets d?art. The spirit of the « period room » is to recreate a period interior as accurately as possible. The atmosphere and layout have been carefully crafted, from wallpaper to paintings, from decorative objects to chandeliers. Among the rooms in which visitors can immerse themselves in history: a dining room, a coffee/tea/chocolate arts area, an alcove room with a toilet, a ladies? salon, a porcelain cabinet, a study and its cabinet of curiosities, a Habsburg Lorraine salon… Entrance: 3 ?

German:

Im Obergeschoss können Sie eine Wohnung aus dem 18. Jahrhundert der Aristokratie oder des gehobenen Bürgertums der Provinz entdecken, die mit Möbeln und Kunstgegenständen ausgestattet ist. Ein « period room », d.h. die Wiedergabe einer Inneneinrichtung, die der Epoche am nächsten kommt. Diese Atmosphäre und Anordnung wurde von der Tapete bis zu den Bildern, von den Dekorationsgegenständen bis zu den Kronleuchtern bearbeitet. Zu den Räumen, in denen der Besucher in die Geschichte eintauchen kann, gehören: ein Esszimmer, ein Bereich für Kaffee-/Tee-/Schokoladenkunst, ein Alkovenzimmer mit Toilettenkabine, ein Damensalon, ein Porzellankabinett, ein Arbeitszimmer mit Kuriositätenkabinett, ein Salon der Habsburger Lothringer…. Eintritt: 3 ?

Italiano:

Al piano superiore si può scoprire un appartamento aristocratico o alto borghese di provincia del XVIII secolo, completo di mobili e oggetti d’arte. Lo spirito della « camera d’epoca » è quello di ricreare un interno d’epoca nel modo più accurato possibile. L’atmosfera e la disposizione sono state curate con attenzione, dalla carta da parati ai quadri, dagli oggetti decorativi ai lampadari. Tra le stanze in cui i visitatori possono immergersi nella storia vi sono una sala da pranzo, una sala da caffè/tè/cioccolato, una camera da letto alcova con toilette, un salotto per signore, un gabinetto di porcellana, uno studio e il suo gabinetto di curiosità, un salotto degli Asburgo Lorena, ecc. Biglietto d’ingresso: 3 ?

Espanol:

En el piso de arriba, podrá descubrir un apartamento de la aristocracia provincial o de la alta burguesía del siglo XVIII, completo con muebles y objetos de arte. El espíritu de la « habitación de época » es recrear un interior de época con la mayor exactitud posible. El ambiente y la distribución se han cuidado al máximo, desde el papel pintado hasta los cuadros, pasando por los objetos decorativos y las lámparas de araña. Entre las salas en las que los visitantes pueden sumergirse en la historia, se encuentran un comedor, una sala de café/té/chocolate, un dormitorio con alcoba y aseo, un salón de señoras, un gabinete de porcelana, un estudio y su gabinete de curiosidades, un salón de los Habsburgo Lorena, etc. Entrada: 3

