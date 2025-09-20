Exposition « Reconstruction » Halte Saint-Eloi Le Trait

Exposition « Reconstruction » Halte Saint-Eloi Le Trait samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Reconstruction » 20 et 21 septembre Halte Saint-Eloi Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition « Reconstruction » des Raconteurs de Ville.

Forte du succès rencontré lors de sa 1ère présentation le 17 mai dernier (où elle n’a été visible qu’un après-midi), l’exposition « Reconstruction » aborde la reconstruction architecturale d’après-guerre de la Ville de Le Trait, à travers des images d’archives, mais aussi des vidéos, des témoignages, des documents, des objets… Ou comment, après la guerre, il a fallu reconstruire, se reconstruire, vivre dans les débris, les rationnements, puis dans les nouvelles habitations, retourner à l’usine, revivre mais surtout vivre, retrouver du loisir…

Halte Saint-Eloi 40 rue Maurice Henin, 76580 Le Trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie 02 76 08 39 74 http://www.letrait.fr Ancienne chapelle, aujourd’hui Halte Saint-Eloi, elle accueille la Micro-folie (musée numérique), un fablab, un espace muséal TC à proximité, stationnement PMR, parking à 100 mètres

Exposition « Reconstruction » des Raconteurs de Ville.

Ville Le Trait