Exposition Recréer le monde Médiathèque Hendaye

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-25
fin : 2025-12-06
2025-11-25
À l’origine de l’exposition… Un projet interdisciplinaire mêlant Art et Nature. Il a réuni plusieurs matières autour d’un même élan créatif et écologique.
Les élèves de 6C du collège St-Vincent 2024-2025 ont exploré la poésie, la photographie et le Land Art, en célébrant la beauté du regard singulier.
Leurs œuvres, fruits d’un travail collectif et personnel, invitent à redécouvrir le monde autrement.
L’exposition rend hommage à la différence comme source de créativité. .
Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77
