Exposition Recréer le monde Médiathèque Hendaye

Exposition Recréer le monde

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-25

fin : 2025-12-06

2025-11-25

À l’origine de l’exposition… Un projet interdisciplinaire mêlant Art et Nature. Il a réuni plusieurs matières autour d’un même élan créatif et écologique.

Les élèves de 6C du collège St-Vincent 2024-2025 ont exploré la poésie, la photographie et le Land Art, en célébrant la beauté du regard singulier.

Leurs œuvres, fruits d’un travail collectif et personnel, invitent à redécouvrir le monde autrement.

L’exposition rend hommage à la différence comme source de créativité. .

