Exposition Récup’Art Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Exposition Récup’Art Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen dimanche 2 novembre 2025.

Exposition Récup’Art 2 – 12 novembre Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

tarifs :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-02T14:00:00 – 2025-11-02T18:00:00

Fin : 2025-11-12T11:00:00 – 2025-11-12T17:00:00

Découvrez le travail de Paul Eyermann, qui travaille sur la thématique de l’Upcycling : c’est une technique qui consiste à réaliser des créations d’art à base de déchets, d’objets recyclés et de matériaux de peu de valeur. Il travaille les métaux, le bois, la pierre et le verre au gré de ses inspirations et trouvailles. Il travaille également la céramique par modelage, par assemblage de plaques et par pressage dans un moule.

D’une certaine façon, son travail comporte une composante écologique dans la mesure où il recycle et met en valeur les objets de peu de valeur, ou qui sont destinés à une triste fin.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/events/exposition-recupart/ »}]

Connaissez-vous l’Upcycling ? recyclage récupération

Paul Eyermann