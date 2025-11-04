Exposition Récup’art Percy Percy-en-Normandie

Exposition Récup’art

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-11-22

Œuvres réalisées à partir d’objets de récupération par Paul Margoulin, Jean-René Gauchet, Macko et les résidents du foyer du Bois-Fleuri. Vernissage public le mardi 4 novembre à 11h30.

Horaires de la médiathèque. .

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

