Exposition Recycl’Art au Château de Fressin Fressin

Exposition Recycl’Art au Château de Fressin
9 Rue Lombardie Fressin Pas-de-Calais
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-07
2025-09-05
Rendez-vous à partir du vendredi 5 septembre au Château de Fressin pour une exposition recycl’art
Au programme jeu de piste, ateliers adultes et enfants, atelier recyclerie… .
9 Rue Lombardie Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 86 56 11
