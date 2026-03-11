Exposition , Recycl’Art de Hena Echo Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence

Exposition , Recycl’Art de Hena Echo

Du 20/06 au 30/06/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-30

2026-06-20

Hena ECHO expérimente L’Up’cycling L’Art de la récupération. Pour des créations originales, bijoux, oeuvres d’art, déco…

Hena ECHO expérimente L’Up’cycling L’Art de la récupération. Elle utilise des matériaux de récupération métalliques et électroniques afin de recréer des personnages humanoïdes, des objets et des bijoux de style industriel et futuriste. Chaque pièce électronique provient d’une machine qu’elle a démonté ; cafetière, aspirateur, ordinateur, imprimante. .

Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Hena ECHO experiments with Up’cycling: the art of recycling. For original creations, jewelry, works of art, deco…

