Exposition : (re)découvrez la collégiale d’Uzeste nouvellement restaurée, Collégiale d’Uzeste, Uzeste

Informations pratiques

Exposition : (re)découvrez la collégiale d’Uzeste nouvellement restaurée 18 – 20 septembre Collégiale d’Uzeste Gironde

Gratuit. Sans réservation. Visites guidées de groupe sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez en images la restauration de la flèche et du clocher, lauréats de la Mission Bern en 2020.

Un parcours descriptif et visuel, installé le long des nefs latérales, retrace les différentes étapes de ce remarquable chantier de sauvegarde.

Collégiale d’Uzeste 168 place de la collégiale 33730 Uzeste Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06.09.92.20.23 https://www.facebook.com/people/Coll%C3%A9giale-dUzeste/61574940517748/ Lieu d’un très ancien pèlerinage marial, la collégiale Notre-Dame d’Uzeste mêle des éléments romans, gothiques, des XVe et XIXe siècles. Elle abrite notamment le tombeau du pape Clément V, unique pape français inhumé en France.

Une importante campagne de restauration du clocher, soutenue par la Mission Bern, arrive aujourd’hui à son terme. À cette occasion, un parcours visuel installé le long des nefs latérales permettra de découvrir les différentes étapes du chantier. Une attention particulière sera portée aux nombreux éléments sculptés des façades, révélés ou redécouverts au cours des travaux de restauration. Parking sur l’esplanade Nord de la collégiale.

Rampes d’accès PMR par l’entrée Sud.

Restitution en images de la restauration de la flèche et du clocher qui ont été lauréat de la Mission Bern en 2020.

©DanieleDejean