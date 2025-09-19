Exposition « Redécouvrez votre ville ! » Mairie de Martignas Martignas-sur-Jalle

Exposition « Redécouvrez votre ville ! » Vendredi 19 septembre, 09h00, 13h30 Mairie de Martignas Gironde

Entrée libre et gratuite.

Du 16 au 20 septembre, la salle du Conseil Municipal se transforme en lieu de découverte à l’occasion d’une exposition patrimoniale permettant de découvrir des documents inédits de nos archives.

À travers des cartes postales, photos anciennes, tableaux et archives historiques, venez explorer la richesse de notre passé… avec l’eau et la forêt comme fil conducteur.

✨ Une belle occasion de (re)découvrir un lieu emblématique de votre ville et de profiter d’un parcours d’exposition pensé comme une balade à travers le temps.

En partenariat avec l’Association du Patrimoine Saint-Médard-en-Jalles, les Archives Départementales de la Gironde et biblio.gironde

Entrée libre par le hall de la mairie, aux horaires d’ouverture :

– mardi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30

– vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-16h00

️ Vernissage prévu le lundi 15 septembre à 18h30.

Mairie de Martignas 3 Avenue de la République, 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 97 00 50 https://www.ville-martignas.fr/

© Clément Barbé