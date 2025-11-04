Exposition Réenchanter le pavillon en ville 1950/1970 A la Médiathèque Lannemezan

Exposition Réenchanter le pavillon en ville 1950/1970 A la Médiathèque Lannemezan mardi 4 novembre 2025.

Exposition Réenchanter le pavillon en ville 1950/1970

A la Médiathèque 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-04

La Médiathèque accueille l’exposition Réenchanter le pavillon en ville 1950-1970 , proposée par le CAUE 31 et 65. À travers une sélection de photographies d’Hortense Soichet, enrichies par les recherches de Viviane Hamon et Lionel Rougé, l’exposition met en lumière l’évolution des quartiers pavillonnaires construits dans les années 50 à 70. Autrefois situés aux limites des villes, ces lotissements sont aujourd’hui pleinement intégrés au tissu urbain.

L’événement croise images et paroles d’habitants, et s’articule autour de onze verbes d’action invitant à repenser la réhabilitation et l’avenir de ces espaces. Des pistes de transformation écologique, sociale et urbaine y sont proposées, afin d’accompagner les transitions vers la ville durable.

.

A la Médiathèque 273 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 service.culture.lannemezan@gmail.com

English :

The Médiathèque is hosting the exhibition « Reenchanter le pavillon en ville? 1950-1970 », organized by CAUE 31 and 65. Through a selection of photographs by Hortense Soichet, enriched by research by Viviane Hamon and Lionel Rougé, the exhibition highlights the evolution of the suburban neighborhoods built between 1950 and 1970. Once located on the outskirts of towns, these housing estates are now fully integrated into the urban fabric.

The event combines images and the words of residents, and is structured around eleven action verbs inviting us to rethink the rehabilitation and future of these areas. Ecological, social and urban transformations are proposed to accompany the transition to a sustainable city.

German :

Die Mediathek beherbergt die Ausstellung « Réenchanter le pavillon en ville? 1950-1970 », die von den CAUE 31 und 65 angeboten wird. Anhand einer Auswahl von Fotografien von Hortense Soichet, die durch die Recherchen von Viviane Hamon und Lionel Rougé ergänzt wurden, beleuchtet die Ausstellung die Entwicklung der Pavillonviertel, die in den 50er bis 70er Jahren gebaut wurden. Früher lagen diese Siedlungen am Rande der Städte, heute sind sie vollständig in das Stadtgefüge integriert.

Die Veranstaltung verbindet Bilder mit den Worten der Bewohner und ist um elf Aktionsverben herum aufgebaut, die dazu einladen, die Sanierung und die Zukunft dieser Gebiete neu zu überdenken. Es werden Wege zur ökologischen, sozialen und urbanen Transformation vorgeschlagen, um den Übergang zu einer nachhaltigen Stadt zu begleiten.

Italiano :

La Médiathèque ospita l’esposizione « Reenchanter le pavillon en ville? 1950-1970 », organizzata dai CAUE 31 e 65. Attraverso una selezione di fotografie di Hortense Soichet, arricchite dalle ricerche di Viviane Hamon e Lionel Rougé, la mostra mette in evidenza l’evoluzione dei complessi residenziali costruiti tra il 1950 e il 1970. Un tempo situati ai margini delle città, questi complessi residenziali sono oggi pienamente integrati nel tessuto urbano.

L’evento combina immagini e parole dei residenti ed è strutturato intorno a undici verbi d’azione che invitano a ripensare il recupero e il futuro di queste aree. Suggerisce i modi in cui possono avvenire le trasformazioni ecologiche, sociali e urbane, per sostenere la transizione verso una città sostenibile.

Espanol :

La Médiathèque acoge la exposición « Reenchanter le pavillon en ville? 1950-1970 », organizada por los CAUE 31 y 65. A través de una selección de fotografías de Hortense Soichet, enriquecida por las investigaciones de Viviane Hamon y Lionel Rougé, la exposición pone de relieve la evolución de las urbanizaciones construidas entre 1950 y 1970. Antaño situadas en la periferia de las ciudades, estas urbanizaciones están hoy plenamente integradas en el tejido urbano.

Combina imágenes y palabras de los residentes, y se estructura en torno a once verbos de acción que invitan a repensar la rehabilitación y el futuro de estas zonas. Sugiere vías de transformación ecológica, social y urbana para apoyar la transición hacia una ciudad sostenible.

L’événement Exposition Réenchanter le pavillon en ville 1950/1970 Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65