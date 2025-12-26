Exposition Reflection, Les LimogÉs Limoges
Exposition Reflection, Les LimogÉs Limoges mercredi 7 janvier 2026.
Exposition Reflection
Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Le bar des LimogÉs accueille l’exposition Reflection de l’artiste Emilie Bouix. Vous pourrez admirer de nombreuses photographies.
Le vernissage aura lieu le 7 janvier dès 18H30.
Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .
Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32
English : Exposition Reflection
