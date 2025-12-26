Exposition Reflection, Les LimogÉs Limoges

Exposition Reflection

Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-07

Le bar des LimogÉs accueille l’exposition Reflection de l’artiste Emilie Bouix. Vous pourrez admirer de nombreuses photographies.

Le vernissage aura lieu le 7 janvier dès 18H30.

Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32

