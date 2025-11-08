Exposition Reflets d’Orient Guebwiller

Exposition Reflets d’Orient Guebwiller samedi 8 novembre 2025.

Exposition Reflets d’Orient

1 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Plongez dans l’univers fascinant de l’orientalisme à travers l’œuvre du céramiste Théodore Deck. Céramiques, mobiliers, tableaux et arts graphiques révèlent les influences du Proche et Moyen-Orient au 19e siècle. Musée ouvert en accès libre durant Noël Bleu.

Du 8 novembre 2025 au 19 avril 2026, plongez dans l’univers fascinant de l’orientalisme à travers l’œuvre du céramiste Théodore Deck. Céramiques, mobiliers, tableaux et arts graphiques révèlent les influences du Proche et Moyen-Orient au XIX¿ siècle, mêlant couleurs, motifs et inspirations venues d’ailleurs.

Atelier accès libre photophores .

1 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 22 89 musee.deck@ville-guebwiller.fr

English :

Immerse yourself in the fascinating world of Orientalism through the work of ceramist Théodore Deck. Ceramics, furniture, paintings and graphics reveal the influences of the Near and Middle East in the 19th century. Museum open during Blue Christmas.

German :

Tauchen Sie mithilfe der Werke des Keramikers Théodore Deck in die faszinierende Welt des Orientalismus ein. Keramiken, Möbel, Gemälde und Grafiken zeigen die Einflüsse des Nahen und Mittleren Ostens im 19. Jahrhundert. Jahrhundert. Das Museum ist während der Blauen Weihnacht frei zugänglich.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo dell’orientalismo attraverso l’opera del ceramista Théodore Deck. Ceramiche, mobili, dipinti e grafiche rivelano le influenze del Vicino e Medio Oriente nel XIX secolo. Il museo è aperto al pubblico durante il Blue Christmas.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo del orientalismo a través de la obra del ceramista Théodore Deck. Cerámicas, muebles, pinturas y gráficos revelan las influencias de Oriente Próximo y Oriente Medio en el siglo XIX. El museo está abierto al público durante la Navidad Azul.

L’événement Exposition Reflets d’Orient Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller