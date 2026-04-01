Exposition Reflets et Marées Gérard Roussel La Maison des Polders Roz-sur-Couesnon

Roz-sur-Couesnon

Exposition Reflets et Marées Gérard Roussel

La Maison des Polders 3 Rue des 4 Salines Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Jusqu’au 28 mai 2026, la Maison des Polders accueille dans son espace d’exposition les œuvres de Gérard Roussel.

Peintre autodidacte basé à Avranches, son travail s’inspire des paysages de la baie du Mont-Saint-Michel qu’il sublime à l’huile sur toile. L’artiste retransmet les atmosphères colorées du territoire tout en mettant en scène la vie locale pêche, chars à voiles, chevaux…

L’occasion de découvrir un nouveau regard porté sur la baie, à la fois sensible et réaliste, au cœur d’un lieu dédié à l’histoire de son évolution.

En accès libre Rez-de-chaussée de la Maison des Polders, du mercredi au vendredi (et les jours fériés) de 10 à 13h puis de 14 à 18h

3 rue des Mondrins, Les Quatre Salines, 35610 Roz-sur-Couesnon. Tél 02 99 80 37 31 06 48 99 28 44

Mail maisondespolders@ccdol-baiemsm.bzh tourisme@ccdol-baiemsm.bzh .

La Maison des Polders 3 Rue des 4 Salines Roz-sur-Couesnon 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 37 31

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L’événement Exposition Reflets et Marées Gérard Roussel Roz-sur-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel