Exposition Reflets Oeil du Neez Mairie Rébénacq

Exposition Reflets Oeil du Neez

Mairie 2 Place de la Mairie Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Le photographe est attendu comme un témoin objectif de la réalité, au gré des effets de lumière le thème Reflets pousse ceux-ci à leur paroxysme. Il peut être simple amplification de la réalité dont il produit un double fidèle. Le reflet peut aussi être recherché sur des supports qui déforment les objets. La prise de vue peut combiner des superpositions avec le réel, produisant un effet de trouble, ou de rêverie peut-être, et invitant le visiteur à imaginer un mode parallèle qui s’insinue dans le quotidien. Un travail collectif signé par A. Baron, S. Blanchard, JP Bourgerie, P. Casassus, MP. Darrigan, D. Pucheu-Courteilles, C. Presles, J. Valois et JP Valois. .

Mairie 2 Place de la Mairie Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 25 42

