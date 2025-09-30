Exposition Réflexions Chabad’Arts Chabeuil

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme

Début : Vendredi 2025-09-30

fin : 2025-10-31

Exposition de l’artiste peintre Thibault Desnoues, aujourd’hui installé à Marseille, il a grandi à Peyrus. Dans sa démarche artistique les éléments d’architecture deviennent des éléments de vocabulaire et les reliefs créés viennent esquisser un contour.

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chabadarts26120@gmail.com

English :

Exhibition by painter Thibault Desnoues, now based in Marseille, who grew up in Peyrus. In his artistic approach, architectural elements become vocabulary, and the reliefs created sketch out an outline.

German :

Ausstellung des Malers Thibault Desnoues, der heute in Marseille lebt und in Peyrus aufgewachsen ist. In seinem künstlerischen Ansatz: Architekturelemente werden zu Vokabeln und die geschaffenen Reliefs skizzieren einen Umriss.

Italiano :

Mostra del pittore Thibault Desnoues, cresciuto a Peyrus e ora residente a Marsiglia. Nel suo approccio artistico, gli elementi architettonici diventano vocabolari e i rilievi creati ne delineano i contorni.

Espanol :

Exposición del pintor Thibault Desnoues, criado en Peyrus y residente en Marsella. En su planteamiento artístico, los elementos arquitectónicos se convierten en vocabulario y los relieves creados esbozan un contorno.

