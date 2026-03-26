Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant Médiathèque Vimoutiers
Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant Médiathèque Vimoutiers vendredi 3 avril 2026.
Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant
Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-04-03
Les élèves de Terminale Élevage et Entraînement du cheval de la MFR de Vimoutiers présentent leurs créations réalisées avec la Maison de l’Art Vivant.
À travers la linogravure, la photographie et la typographie, ils explorent leur relation personnelle à la nature.
> Gratuit, en accès libre .
Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant
L’événement Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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