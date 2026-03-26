Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant Médiathèque Vimoutiers

Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant

Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-03

Les élèves de Terminale Élevage et Entraînement du cheval de la MFR de Vimoutiers présentent leurs créations réalisées avec la Maison de l’Art Vivant.

À travers la linogravure, la photographie et la typographie, ils explorent leur relation personnelle à la nature.

> Gratuit, en accès libre .

Médiathèque 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant

L’événement Exposition Regard d’apprenants, Regards sur le vivant Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault