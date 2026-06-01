Exposition » Regard satellitaire sur les enjeux des deltas du monde » Samedi 6 juin, 09h00 Jardin de l’Eau du Pré Curieux Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

L’exposition « Regard satellitaire sur les enjeux écologiques, socio-économiques et politiques des deltas du monde », préfacée par l’écrivain Erik Orsenna et utilisant les imageries satellitaires de l’Agence Spatiale Européenne a été créée par le Cluster Eau Lémanique dans le cadre de l’ESA_Lab@LEMAN. Elle met en avant les différents enjeux qui peuvent exister autour des deltas du monde, les organismes de coopération permettant une gestion durable de la ressource ainsi que les missions de l’Agence Spatiale Européenne en lien avec les objectifs de développement durable de l’ONU.

Cette exposition sera visible au Pré Curieux en accès libre et commentée par l’équipe de l’association Cluster Eau Lémanique. Le Pré Curieux, propriété du Conservatoire du Littoral, est un centre d’information sur les zones humides d’importance internationale.

Jardin de l’Eau du Pré Curieux 1045 avenue Anna de Noailles 74500 Evian-les-Bains Amphion-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 50 75 04 26 https://www.evian-tourisme.com/fiches/les-jardins-de-leau-du-pre-curieux-140753/ Le jardin de l’eau du Pré Curieux est situé sur les rives du Lac Léman et regroupe différentes zones humides (bassins, étang, roselière et marais). Il abrite une faune et une flore très variée typique de ces milieux. L’accès se fait par un portail piéton sur la RD1005 en face du parking du Pré-Lude (1045 av. Anna de Noailles)

L’exposition « Regard satellitaire sur les enjeux écologiques, socio-économiques et politiques des deltas du monde », préfacée par l’écrivain Erik Orsenna et utilisant les imageries satellitaires de a …

©Tim Douet