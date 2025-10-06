Exposition: Regard singulier (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Exposition: Regard singulier (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde lundi 6 octobre 2025.

Exposition: Regard singulier (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-06

Le Centre Culturel de Brive vous propose un voyage dans le monde du peintre Makoto Noguchi. Son œuvre puise ses inspirations dans un large éventail de sources, telles que ses voyages, l’actualité, la nature ou encore ses origines…

Maîtrisant avec finesse plusieurs techniques, notamment l’huile, l’acrylique, le pastel et l’aquarelle, l’artiste nous invite à découvrir son univers avec élégance et profondeur humaine.

Vernissage jeudi 09 octobre à 18h30

Cette exposition offre une vision singulière, empreinte de sensibilité, qui ne manquera pas de vous toucher.

Du 6 octobre au 31 octobre. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

