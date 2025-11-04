Exposition Regard sur… Médiathèque La Passerelle Ornans
Exposition Regard sur… Médiathèque La Passerelle Ornans mardi 4 novembre 2025.
Exposition Regard sur…
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-11-04
Exposition de portraits
L’artiste Josette Bichet vous propose une exposition de portraits intitulée Regard sur… .
Du 4 novembre 2025 au 3 janvier 2026
Médiathèque La Passerelle
Entrée libre .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
English : Exposition Regard sur…
German : Exposition Regard sur…
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Regard sur… Ornans a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON