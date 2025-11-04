Exposition Regard sur… Médiathèque La Passerelle Ornans

Exposition Regard sur…

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-11-04

Exposition de portraits

L’artiste Josette Bichet vous propose une exposition de portraits intitulée Regard sur… .

Du 4 novembre 2025 au 3 janvier 2026

Médiathèque La Passerelle

Entrée libre .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr

English : Exposition Regard sur…

German : Exposition Regard sur…

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Regard sur… Ornans a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON